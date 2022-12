Médico é agredido e ameaçado de morte após recusar receitar medicamento

Um médico foi agredido e ameaçado de morte por uma paciente e pelo acompanhante dela no Centro de Saúde Padre Fernando de Melo, no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. As agressões ocorreram depois que ele recusou a dar uma receita médica com o pedido de um medicamento que a paciente já teria recebido na farmácia. Além das agressões verbais, o profissional levou um soco no rosto. A paciente e o acompanhante, que é o namorado dela, não foram localizados.

A Polícia foi acionada e ainda não encontrou os autores das agressões. — Foto: Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, o médico disse que a paciente tentou quebrar vários objetos e equipamentos do consultório. Ela deixou a unidade de saúde e voltou acompanhada do namorado, que, muito nervoso, cobrou explicações ao profissional. O médico disse que tentou explicar a situação para o rapaz, mas que foi impedido pela paciente. Quando tentou se levantar, ele foi agredido pelo homem com um soco no rosto.

Os funcionários da unidade de saúde foram até o consultório e conseguiram interromper as agressões. O casal fugiu e durante a fuga gritou que voltariam ao local para matar o médico. A polícia foi acionada ao Centro de Saúde e registrou o boletim de ocorrência. Após a formalização do documento, os militares fizeram o rastreamento da região, mas não encontraram os suspeitos.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está ciente do ocorrido e que segue "prestando todo suporte necessário à equipe do Centro de Saúde Padre Fernando de Melo". A administração municipal disse ainda que uma viatura da Guarda Municipal foi enviada e permaneceu na unidade até o fechamento para garantir a segurança dos funcionários e usuários.

"Nesses casos é acionado o fluxo de abordagem a episódios de violência. O procedimento direciona gestor, trabalhador e usuário a respeito das providências. Além disso, foi registrado Boletim de Ocorrência e a situação está sendo acompanhada também pela Polícia Civil", disse a Prefeitura em nota. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou um procedimento investigativo para apurar o caso. Os trabalhos estão a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste do município.

Com O Tempo