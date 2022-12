Menor armado fala em 'acerto de contas' após brigar em comércio de Sete Lagoas

Um menor de 17 anos foi apreendido na noite da última segunda-feira (28) após ameaçar um 'acerto de contas' em um comércio na Rua Agapito da Silva Melo, no bairro Jardim Amélia.

Foto: 25º BPM / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, o infrator foi até o estabelecimento, ameaçou frequentadores, brigou, e ainda retornou ao local com uma arma de fogo dizendo que iria "acertar as contas" com quem teve desavenças.

Uma guarnição foi acionada e o menor foi encontrado com um revólver calibre 38 com seis munições. Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM