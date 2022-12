Cão morde mulher que defendeu pet de ataque em Sete Lagoas

Uma mulher de 30 anos foi atacada por um cão após salvar seu animal de estimação da fúria dos bichos, enquanto caminhava pela Avenida José Sérvulho Soalheiro, na quarta-feira (30). O tutor dos animais recebeu voz de prisão.

Foto: Google Maps / ilustrativa

A vítima estava na via a caminhar com seu cão, por volta das 6h da manhã. Outros dois cães, fugidos de um ferro-velho, foram até seu pet para atacá-lo. A tutora pegou o animal no colo e tentou afastá-los com chutes, mas um dos cachorros a mordeu na perna direita. Ela foi levada pelo SAMU até o Hospital Municipal.

A Polícia Militar foi acionada e se encaminhou até o estabelecimento onde ficavam os dois cães. O proprietário recebeu os militares, relatando que havia deixado os animais no local mas quando chegou para trabalhar, os cães tinham se soltado. Por isso, o homem recebeu voz de prisão por lesão corporal leve de maneira culposa, por conta do descuido dos animais terem se soltado. Ele assinou termo e foi liberado.

Da redação com 25º BPM