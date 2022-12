Polícia prende jovem com pinos de cocaína e maconha em Paraopeba

Foi detido na última terça-feira (29) em Paraopeba um jovem de 18 anos, acusado de tráfico de drogas.

Foto: 25º BPM / Divulgação / Arquivo

A Polícia Militar foi até à Rua Maria Amélia Teodoro para averiguar uma denúncia de venda de entorpecentes. O suspeito estava em companhia de outro jovem, sentados na beira de uma ponte.

O autor, para evitar o flagrante, jogou no chão um pino de cocaína e um cigarro de maconha durante a abordagem. No local, foram encontrados debaixo de uma pedra mais seis pinos do entorpecente. Ele assumiu a propriedade do material.

O jovem foi detido e encaminhado para a delegacia.

Da redação com 25º BPM