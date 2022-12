Homem pede carona para caminhoneiro e o mata a marteladas

Um homem de 38 anos foi preso nessa quarta-feira (29) suspeito de roubar e matar a marteladas um caminhoneiro de 63 anos, no último dia 20 de novembro, em Lavras, no Centro-Oeste do Estado.

Homem foi morto com marteladas na cabeça dentro de caminhão — Foto: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, análises de câmeras de segurança dão conta de que o homem entrou no veículo da vítima após pedir uma carona. No caminhão, ele teria matado o trabalhador com golpes de martelo na cabeça.

O suspeito, então, roubou uma carteira do caminhoneiro, onde havia dinheiro e cartões, além de também ter levado um celular da vítima. O corpo do homem foi encontrado no veículo com sinais de extrema violência.

Durante as investigações, outro caminhoneiro afirmou que foi vítima de uma tentativa de roubo por parte do suspeito, mas conseguiu fugir.

Com O Tempo