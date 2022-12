Homem inconformado por ter programa negado atira contra travesti em Sete Lagoas

Um travesti conhecido como foi baleado no peito após desacordo para a realização de um programa na noite de ontem, sexta-feira (02/12). O crime foi registrado na Rua Rio Pará, no bairro Morro do Claro.

Foto: Reprodução Internet

Conforme boletim de ocorrência, um homem de estatura mediana e cabelos grisalhos, aparentemente com sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas, ofereceu condições para a realização de um programa sexual que não foram aceitos pela vítima.

Segundo a vítima, o homem saiu inconformado e quando estava negociando com outro cliente, do banco do passageiro de um veículo, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

O travesti foi atingido na altura do peito e foi socorrida e levada para o Hospital Municipal, onde ainda conseguiu falar sobre o fato. Ela não corre risco de morte.

A PM fez rastreamento e vai usar as câmeras de segurança localizadas na região para identificar os suspeitos. Ninguém foi preso.

Da Redação com PR24hs