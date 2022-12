'Farra' que iniciou em boteco termina com jovem morto com faca cravada na cabeça

Um jovem de 24 anos morreu durante o fim de semana em Malacacheta, no Vale do Mucuri, após participar de uma "farra" na cidade, nas palavras do principal suspeito pelo crime. Desde a manhã de sábado (3), a vítima passou por bares da cidade quando foi convidado para um almoço na casa de uma amiga. Horas depois, o jovem foi encontrado morto com uma faca cravada na cabeça.

Imagem ilustrativa de faca, objeto usado no crime — Foto: Pixabay

De acordo com relatos de testemunhas, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da dona do imóvel onde o grupo se encontrou. Cinco pessoas estavam no local para o almoço, sendo a dona do imóvel, uma outra mulher, o suspeito, a vítima e um outro amigo do grupo que dormia no sofá.

Em determinado momento, o suspeito e a vítima conversaram sobre um desentendimento anterior que tiveram. O homem, de 38 anos, foi até a cozinha e disse para a ex-mulher que o jovem "estava de maldade com ele", tendo como resposta que não era para arrumar confusão na casa dela.

Depois disso, as duas mulheres saíram para comparem salgados, deixando os três homens no imóvel. Quando retornaram, não encontraram o ex-companheiro de uma delas. A outra mulher foi até o quarto e viu a vítima deitada com um objeto na cabeça, quando pensou ser uma escova de cabelo, mas ao se aproximar, viu que se tratava de uma faca. Ela saiu desesperada pela rua pedindo por socorro e vizinhos acionaram a polícia.

Quando os militares chegaram, o outro homem que estava na casa permanecia dormindo no sofá, enquanto as mulheres levaram os policiais até ao quarto, onde a vítima estava. O corpo foi liberado para a funerária e levado ao IML de Teófilo Otoni.

Horas depois, já nesse domingo (4), a polícia recebeu informações do paradeiro do suspeito, que foi encontrado na casa de uma "atual ficante". Essa mulher disse que o homem dormiu na casa dela, mas que ela não sabia do crime. Aos militares, o homem afirmou que teve desavenças com a vítima, mas que não tinha participação no crime, já que o problema já tinha sido resolvido. Ele alega que quando as mulheres saíram para comprar os salgados, ele também saiu, deixando a vítima e o outro homem dormindo no sofá. Durante os depoimentos, o suspeito entrou em contradição e acabou preso em flagrante.

Com O Tempo