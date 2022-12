Jovem montado a cavalo atira contra homem e é preso

Um jovem de 22 anos foi preso nesse domingo (4) pela Polícia Militar suspeito de uma tentativa de homicídio no bairro Pousada Santo Antônio, região Nordeste de Belo Horizonte. Ele chegou na rua Ernesto Tognolo montado a cavalo e disparou diversas vezes contra um homem que estava acompanhado da companheira.

Crime foi na rua Ernesto Tognolo — Foto: Reprodução/Google Street View

Quando os militares chegaram na rua, encontraram o homem caído, mas ainda consciente. Ele conseguiu falar com os policiais que tinha sofrido um atentado e que o suspeito chegou e fugiu do local no cavalo. O casal, que é usuário de droga, estava em um restaurante quando saiu para comprar entorpecentes e foi surpreendido pelo suspeito.

A mulher disse que se assustou com o barulho dos disparos e saiu correndo. Ela viu o companheiro cair e acionou a polícia. Durante as buscas, os militares avistaram um cavalo em uma mata próximo ao Jardim Vitória. As buscas prosseguiram e o homem foi encontrado às margens do Anel Rodoviário. Ele disse que tentou fugir porque tinha rompido uma tornozeleira eletrônica que supostamente usava, mas as buscas no sistema indicaram que o homem não era monitorado.

A companheira da vítima identificou o suspeito como o autor dos disparos e ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Leste.

Com O Tempo