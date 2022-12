Criminosos atiram 20 vezes contra portão de casa em Sete Lagoas

Ainda sem motivação e autoria, uma família do bairro Monte Carlo teve o portão de sua residência alvejado com no mínimo 20 disparos, no fim da noite de domingo (4).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o site Por Dentro de Tudo, os moradores já dormiam quando começou o atentado. Após os tiros, os suspeitos fugiram em um carro, ainda de paradeiro ignorado.

A perícia da Polícia Civil recolheu ao menos 14 cápsulas de pistola 9mm. Ninguém ficou ferido com a ação.

Da redação com Por Dentro de Tudo