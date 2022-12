Homem persegue grupo, dá facadas e estupra adolescente de 16 anos

Um homem perseguiu e atacou um grupo de cinco pessoas em Ouro Fino, no Sul de Minas, neste domingo (4 de dezembro). Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada e estuprada. Um jovem de 20 anos também levou uma facada.

Faca foi usada para cometer o crime. (Imagem Ilustrativa) — Foto: Pixabay / divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz esfaqueado contou que viu o homem seguindo ele e quatro amigas, mas não deu importância. Repentinamente o suspeito deu uma facada nele.

O jovem saiu correndo e gritando pedindo ajuda. Ele foi socorrido por pessoas que estavam em um carro próximo ao local e levado a um hospital.

Enquanto isso, o suspeito pegou uma adolescente de 16 anos e a arrastou para uma mata na rodovia MG-290.

A vítima contou que o suspeito a pegou e a levou para as margens de um córrego. No local ele a obrigou a fazer sexo oral nele. O homem ainda rasgou as roupas dela. A adolescente tentou tomar a faca dele e foi ferida nas mãos e nos braços.

Testemunhas que viram a menina sendo levada para a mata acionaram a Polícia Militar que encontrou a vítima com as roupas rasgadas e gritando.

Ao ver que a viatura estava no local, o suspeito deu mais uma facada na vítima que correu ferida e com as roupas rasgadas em direção a viatura.

