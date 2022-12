Menina desaparecida em BH é resgatada no interior de Minas

A adolescente Yasmin Silva, que estava desaparecida desde sábado (3) na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi encontrada e resgatada por familiares na noite dessa segunda-feira (5) na cidade de Cristiano Otoni, na região Central do Estado. Ela ligou para a mãe e passou o endereço onde estava, a mais de 130 km de onde foi vista pela última vez, na Escola Municipal Zilda Arns. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil chegou a compartilhar a foto da menina nas redes sociais.

Yasmim Mikaely Alves Silva, de 15 anos, está desaparecida desde sábado (3), no bairro Piratininga — Foto: Redes sociais / reprodução

A forma como a garota chegou até a cidade de Cristiano Otoni é conflitante. Segundo a versão da adolescente no boletim de ocorrência, ela estava com problemas familiares e conheceu uma amiga pela internet. Ao dizer que queria fugir de casa, mas que não tinha onde ficar e nem dinheiro para se manter, essa sua amiga lhe ofereceu a casa em Cristiano Otoni e enviou dinheiro para a passagem, além de a esperar na entrada da cidade.

A adolescente conta que chegou até a casa da amiga, que tem um irmão de 17 anos, uma irmã criança, além de morar com a mãe. No relato de Yasmin Silva, estava tudo bem, mas na noite de sábado, no mesmo dia em que chegou ao local, foi surpreendida pelo irmão da amiga, que entrou no quarto e tentou agarra-la. Ela gritou por socorro e a mãe dessa amiga teria expulsado o filho de casa e ele não apareceu mais.

Ainda de acordo com o relato dela no boletim de ocorrência, ela convivia bem com os outros moradores, mas quando avisou que tinha chamado a mãe para lhe buscar, a mãe saiu com as duas filhas correndo de casa e ninguém soube informar o paradeiro de ambas. A polícia realizou diligências no local e não encontrou a família.

Já segundo a Polícia Civil, a corporação localizou o paradeiro da adolescente na tarde dessa segunda, após várias diligências da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. A PC alega que a adolescente "estava na casa de um jovem, de 19 anos, que conheceu por meio das redes sociais". "Antes mesmo do deslocamento da equipe de investigação, Yasmin fez contato com familiares, que acionaram a Polícia Militar. A adolescente já se encontra com a família. Segundo investigação preliminar, a adolescente decidiu voluntariamente se encontrar com o jovem. Dada a localização de Yasmin, a investigação fica, agora, a cargo da Polícia Civil em Cristiano Otoni", diz a nota.

Entenda

Familiares procuravam por Yasmin Mikaely Alves Silva, de 15 anos desparecida desde o último sábado (3) no bairro Piratininga, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A adolescente tinha sido vista pela última vez na Escola Municipal Zilda Arns, onde estuda. Conforme a avó de Yasmim, Cássia Silva, a neta saiu de casa por volta das 6h30, acreditando ter aula de reposição.

Quando chegou à escola, por volta das 7h, a adolescente foi informada pela diretora que não havia atividades previstas para a turma dela. Conforme a profissional da educação, Yasmim disse que iria pedir uma corrida por aplicativo para retornar para casa. Desde então, não foi mais vista.

“Quando era por volta das 11h30 [horário que adolescente deveria estar em casa], fomos, eu e a mãe dela, à escola para procurar a Yasmim. Lá fomos informadas pela diretora sobre o ocorrido”, contou a avó. Em seguida, elas acionaram a polícia.

Um professor diz ter visto a adolescente entrar em um carro de cor prata, na porta da escola. Câmeras de segurança registraram o veículo nas proximidades da instituição de ensino, contudo, conforme a avó da adolescente, não há imagem que comprove que Yasmim entrou no automóvel.

Com O Tempo