Armado com garrucha, ladrão rouba R$ 250 de lotação em Sete Lagoas

Armado com uma garrucha, um homem assaltou um ônibus coletivo no bairro Alvorada, na noite de sábado (3). Até o momento, continua foragido.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Tanto o motorista e o trocador do lotação foram surpreendidos pelo criminoso, que anunciou o assalto no ponto final da linha Alvorada. Ele levou R$ 250 em dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do coletivo - o ladrão fugiu pelas ruas do bairro.

Da redação com Por Dentro de Tudo