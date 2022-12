Policial civil é punida por publicar vídeos em rede social usando farda, distintivo e armas

Uma agente da Polícia Civil de Pernambuco foi punida pela Secretaria de Defesa Social (SDS) por causa de vídeos publicados no perfil dela no TikTok. Com mais de 290 mil seguidores na rede social, Ruana Pedrosa Andrade divulgou imagens com a farda da corporação e utilizando distintivo e armas. As imagens somam milhões de visualizações.

Ruana Pedrosa Andrade com uma arma na mão em foto publicada no Instagram — Foto: Reprodução/Instagram

Por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira (6), a agente recebeu uma pena disciplinar de suspensão de 14 dias por condutas como divulgar, segundo o documento, "fatos ocorridos na repartição", negligência no cumprimento dos seus deveres e por dar conhecimento ao público de "informações sobre investigações e serviços de interesse policial".

A punição foi convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigando a servidora a permanecer no serviço.

Na portaria assinada pelo secretário Humberto Freire, a SDS alega que alguns dos vídeos de Ruanda "possivelmente" foram produzidos "em recintos de unidades da Polícia Civil de Pernambuco durante o expediente".

O documento diz que o comportamento está em "desconforme às expectativas do padrão", e que ela negligenciou "os deveres zelar pela dignidade da função policial" que, de acordo com a publicação, deve "ter conduta pública irrepreensível, ser discreta no exercício da função e ser leal às instituições constitucionais".

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) classificou a punição como "exagerada". Segundo o presidente da entidade, Rafael Cavalcanti, essa medida é mais uma que tem a marca dos procedimentos adotados pela corregedoria da SDS no atual governo.

Ainda de acordo com Cavalcanti, a policial é uma servidora "exemplar" e não comprometeu os símbolos da corporação com os vídeos publicados.

"Vamos acompanhar esse caso e poderemos até entrar com medidas judiciais para apoiar a policial", declarou o presidente do Sinpol. A reportagem procurou Ruana Pedrosa e questionou se ela gostaria de se posicionar sobre a punição. A policial disse que avaliaria a questão com os advogados.

Outros casos

Em outubro, uma agente da Polícia Civil foi punida com suspensão pelo governo de Pernambuco por indisciplina e quebra de hierarquia após, segundo uma portaria, mandar uma carta diretamente para o governador Paulo Câmara (PSB) para pedir transferência de cidade.

Em fevereiro, uma delegada foi punida por ter ordenado que policiais não fizessem prisões durante as férias dela, quando era titular da delegacia de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Além disso, ela teria desrespeitado os funcionários, utilizando palavras chulas, segundo a SDS.

Com g1