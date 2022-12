'Vingança' após expulsão de espetinho deixa mulher baleada

Uma mulher de 26 anos foi atingida no peito por uma bala perdida após confusão em um espetinho na avenida Mem de Sá, no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. A suspeita é de que cerca de 10 disparos ocorreram como forma de vingança após uma dupla ser expulsa do estabelecimento e ameaçar uma vingança.

Espetinho onde ocorreu o desentendimento entre seguranças e frequentadores — Foto: Reprodução/Google Street View

Segundo clientes informaram à polícia, houve um desentendimento entre os dois homens e seguranças do local, que culminou na expulsão deles do local. Ninguém soube informar o motivo. Os frequentadores do local informaram que após serem retirados do espetinho, os homens afirmaram "que iam voltar, com arma de fogo, e se vingarem".

Com medo da ameaça, o local fechou o portão de acesso, mas cerca de 30 minutos depois foram ouvidos cerca de 10 disparos de arma de fogo. Houve correria no local e clientes saíram para a rua. A mulher acabou atingida e precisou ser socorrida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII por uma viatura policial.

Aos militares, essa mulher disse que estava no espetinho dançando com outras amigas, quando foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo por alguém que estava na rua, mas que ninguém soube informar autoria e motivação, já que o portão estava fechado. A vítima foi atendida e, segundo a equipe médica, o quadro dela era estável apesar de ser atingida no lado direito do tórax.

A polícia viu pelas câmeras de segurança que às 21h18 pararam na porta do espetinho dois carros brancos e duas motos. Um minuto depois, dá para ver os clientes deixando o estabelecimento de forma desesperada. Como chovia bastante no local, a qualidade das imagens ficou comprometida e não foi possível identificar a placa dos veículos ou se os disparos partiram por ocupantes desses veículos.

A investigação ficará a cargo da 4ª Delegacia de Polícia da região Sul de Belo Horizonte.

Com O Tempo