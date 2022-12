Briga por preço de cerveja termina com presidente de clube morto queimado

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (12), um homem de 38 anos acusado de um homicídio após o jogo da Seleção Brasileira na última sexta-feira (9) em Simonésia, na Zona da Mata. O crime foi após uma briga pelo preço da cerveja em um clube da cidade.

Hudson Vasconcelos morreu após ter o corpo incendiado — Foto: Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era presidente do clube e diretor de uma escola da cidade. Ele estava acompanhado de um grupo, assistindo a um jogo da Copa do Mundo, quando o suspeito se aproximou por trás carregando um galão com gasolina, jogou o líquido sobre a vítima e ateou fogo imediatamente. Ele fugiu a pé do local.

Algumas denúncias chegaram à PM, que montou uma operação no sábado (10), no córrego Bom Jardim, próximo ao distrito de Dom Corrêa. Contudo, quando os militares se aproximavam da residência onde o autor estava escondido, ele saiu correndo pelo terreiro até chegar em uma mata, onde entrou e não foi mais visto.

Na noite desse domingo (11), outra denúncia chegou para as equipes de inteligência da polícia, dando conta que o autor teria fugido e se escondido em uma residência, localizada no distrito de São Sebastião do Sacramento. Uma nova operação foi feita para cercar o imóvel já na madrugada desta segunda-feira.

O autor, ao perceber a presença das equipes, tentou novamente fugir pelos fundos da residência, sendo contido pelos militares, quando tentava pular o muro. Após ser questionado sobre o crime, o autor confessou que praticou o crime porque a vítima tinha cuspido no seu rosto por duas vezes quando ele foi reclamar do preço da cerveja que estava sendo vendida no bar do clube. Na sequência o autor relatou que saiu do bar, se apossou de um galão de gasolina e o jogou na vítima e ateou fogo. O dono do imóvel onde o suspeito foi encontrado também foi preso por favorecimento pessoal ao esconder o acusado de homicídio.

A vítima foi socorrida na sexta-feira para o Hospital Cesar Leite, mas faleceu no sábado (10) em decorrência de complicações das queimaduras. Por meio de nota, o perfil do clube comunicou "com grande pesar o falecimento do diretor administrativo e amigo Hudson Vasconcelos após um covarde atentado". O velório foi no clube, mesmo local onde foi atacado.

Com O Tempo