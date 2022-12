Homem é executado após voltar em bar para buscar blusa que esqueceu

Um homem de 28 anos foi executado no início da madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele foi atingido diversas vezes na porta de um bar em que ficou por horas nesse domingo (11) e voltou ao local para buscar uma blusa de frio que tinha esquecido.

Quando a polícia chegou ao local, já se deparou com o corpo caído em via pública e sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda na rua pela equipe do Samu.

A mulher do suspeito, bastante abalada, disse aos policiais que estava com ele desde as 16h no bar onde ele foi morto, mas que por volta das 22h decidiram ir a outro bar, que funcionaria até mais tarde, na mesma região. Lá, permaneceram até por volta de 0h, quando o homem disse que tinha esquecido a blusa de frio no bar anterior e que iria lá buscar.

Ainda segundo a versão da mulher, a vítima era gerente do tráfico, mas tinha deixado a função para trabalhar em uma empresa com carteira assinada. Ele trabalhou neste local por quatro meses, mas estava desempregado há duas semanas. A mulher sustentou que nos seis meses em que se relacionou com o homem, ele não se envolveu com o tráfico.

Testemunhas disseram que dois homens chegaram em uma moto e que o garupa realizou diversos disparos contra a vítima antes de fugir. A perícia esteve no local e recolheu ao menos oito estojos deflagrados de munição .40. O corpo foi removido pelo rabecão para o IML e a Polícia Civil vai investigar o caso.

Com O Tempo