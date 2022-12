Idosa de 83 anos é atropelada na calçada por vizinho e morre em Paraopeba

Foi preso, no último sábado (10) um homem de 34 anos acusado de estar embriagado ao volante, atropelar e matar de uma idosa de 83 anos, além de ferir uma outra pedestre, em Paraopeba.

Silvana França Silva estava sentada em um banco na calçada da sua casa, na Rua Francisco Carlos Ribeiro, bairro Dom Cirilo. Ela conversava com uma vizinha, de 42 anos, quando o condutor acabou atingindo as duas com uma picape Renault Oroch. A outra vítima teve ferimentos nas pernas.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor não prestou socorro às vítimas e ainda deu marcha ré do local do acidente. Ele adentrou com o veículo em sua casa. Lá, ele foi encontrado e detido pela PM.

Para os agentes, o homem alegou que teve um mal súbito, mas os militares perceberam que ele tinha hálito etílico, cambaleava, além de fala desconexa e olhos avermelhados. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas foi conduizdo assim mesmo para a delegacia de Paraopeba.

Da redação com 25ºBPM