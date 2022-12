Bebê é encontrado abandonado em matagal com placenta e cordão umbilical

Um recém-nascido foi encontrado em um matagal na cidade de Milagres, na Bahia, nesta segunda-feira (12). O bebê foi encontrado enrolado em um saco plástico junto com placenta e o cordão umbilical.

Recém-nascido foi deixado em matagal sem nenhum proteção; ele foi encaminhado para hospital no interior da Bahia — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

De acordo com informações do delegado da cidade, Thiago Costa, dados ao portal g1, a mãe da criança ainda não foi localizada.

"Nós já falamos com a pessoa que encontrou o bebê. Ele ouviu o choro forte no matagal, chamou outros moradores e levou a criança para o hospital com vida. O nome da cidade é sugestivo, Milagres", disse o Thiago ao g1.

O delegado ainda informou que se trata de um recém-nascido do sexo masculino e que estava também com queimaduras no corpo por causa da exposição ao sol e sujo de fezes. O bebê foi encaminhado para o Hospital Municipal de Milagres e internado sem previsão de alta médica, porém ele não corre risco de morte.

Com O Tempo/g1