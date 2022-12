Homem é executado com mais de 20 tiros durante jogo de futebol

Um homem, de 33 anos, foi assassinado com mais de 20 tiros no domingo (11) durante um jogo de futebol festivo no Campo do Santa Cecília, bairro Parque Estrela do Sul, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o irmão da vítima, o crime tem motivação política.

Assassinato ocorreu no Campo do Santa Cecília, em Ibirité — Foto: Google Street View / reprodução

Conforme boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada por volta das 10h. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o homem baleado caído ao chão, com um pano sobre seu rosto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte.

A perícia da Polícia Civil constatou 22 perfurações no corpo da vítima. Dentre elas: nove no tórax e no abdômen, cinco no braço direito, duas no braço esquerdo, cinco nas costas e uma na face, próximo ao queixo. No local do crime também foram encontradas cápsulas deflagradas.

Populares disseram aos policiais que a ação dos criminosos foi “muito rápida” e não foi possível ver os autores do crime. Os sons dos disparos foram confundidos, por alguns, com foguetes soldados no evento. A vítima estaria próximo a um alambrado quando foi executada.

O homem baleado não possuía passagem pela polícia. Aos militares, o irmão dele afirmou que o assassinato teria “motivação política”. Ele também citou que o mandante do crime é conhecido como “Vitinho” e que os executores seriam dois homens, um deles apelidado de “Titanic”.

Com O Tempo