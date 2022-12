PM prende homem que desmanchava moto furtada em uma construção de Paraopeba

Foi preso na tarde de segunda-feira (12) um homem de 21 anos acusado de desmanchar uma motocicleta furtada, numa troca feita por um usuário de drogas em Paraopeba.

Foto: 25º BPM / Divulgação / Arquivo

O homem foi flagrado pelos militares no momento em que estava retirando as peças do veículo, numa obra em andamento na Rua Cordisburgo, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Apresentando nervorsismo, o homem afirmou que teria pago cerca de R$ 2 mil no veículo.

Só que, durante a verificação dos militares, a moto já não tinha placa e estava com o chassi parcialmente raspado. Além disso, o homem estava com uma pedra de crack, 12 buchas de maconha, além de R$ 857 em dinheiro e uma balança de precisão.

O suspeito, que tem passagens por roubo, receptação e por tráfico, responderá mais uma vez por este crime. Ele foi encaminhado para a delegacia - já as peças desmontadas foram levadas para o pátio do DETRAN.

Da redação com 25º BPM