Idoso de Cachoeira da Prata cai em golpe do empréstimo, perdendo R$ 22 mil

Um golpe comum que vitimam idosos foi aplicado em um senhor de Cachoeira da Prata: criminosos que aplicam golpes de empréstimo consignado.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet



O homem, de 68 anos, relatou que recebeu uma ligação no dia 11 de novembro de uma mulher, que dizia ser consultora do Santander, lhe oferencendo o empréstimo. Após a ligação da oferta, o contato continuou sendo realizado via WhatsApp.

No aplicativo de mensagens, os golpistas relataram que, para o idoso receber o empréstimo, ele teria que pagar alguns boletos usando o aplicativo do banco. Cinco boletos foram pagos, totalizando R$ 22.203,15.

Na terça-feira (13), o senhor foi até a agência bancária e relatou o ocorrido para um gerente, que informou que o mesmo caiu em golpe. O funcionário real do banco o orientou a registrar boletim de ocorrência.

Como evitar golpes

No momento que receber ligações com ofertas de empréstimo, a vítima deve primeiro pesquisar sobre a instituição financeira que oferta o serviço. Se ela estiver precisando do dinheiro, o recomendado é fazer o mesmo nas agências bancárias ou em sites confiáveis.

Além do furto do dinheiro, os estelionatários pedem outros dados das vítimas que podem ser utilzados em outros golpes; então, não passe dados pessoais para estranhos em WhatsApp ou redes sociais. Além disso, não realize pagamento de boletos que estejam em nome de pessoas físicas.

Da redação com 25º BPM