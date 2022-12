Polícia Rodoviária prende quatro pessoas por tráfico após perseguição em Sete Lagoas

Policiais militares rodoviários prenderam, nessa quinta-feira (15), quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas na MG 238, em Sete Lagoas. Um dos suspeitos era foragido da justiça.

Foto: PMRv

Os criminosos estavam em Fiat Linea, quando as guarnições tentaram abordá-los: no momento, eles desobedeceram a ordem de parada e saíram em fuga. Enquanto íam em disparada, um dos ocupantes do carro jogou pela janela partes dos entorpecentes que levavam.

Em um certo momento, os ocupantes do carro saíram à pé, abandonando o veículo, pulando muros e telhados. A PMRv pediu reforço do 25º Batalhão, que empreendeu um cerco para capturar os foragidos, com sucesso. As diligências continuaram após, onde os militares seguiram para o local que servia de estoque de drogas.

Foram apreendidos 31 porções de maconha, entre barras e tabletes, além de crack e celular, tanto no imóvel quanto na rodovia. Os quatro suspeitos foram levados para a delegacia.

Da redação com PMRv