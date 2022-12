Homem oferece R$ 100 insinuando sexo para atendente de bar em Prudente de Morais

Uma mulher de 43 anos relatou, em boletim de ocorrência, que foi vítima de importunação sexual em Prudente de Morais, na última quarta-feira (14).

A vítima trabalha em um bar na Avenida Brasília, no centro da cidade. Enquanto estava no estabelecimento, um motorista entrou no local, se aproximou e lhe ofereceu R$ 100: o homem ainda fez com as mãos um sinal assemelhando ao órgão sexual feminino.

Em choque, a mulher chamou a Polícia, em prantos. Enquanto isso, o homem saiu do bar e não foi localizado.

Importunação sexual é crime

O ato libidinoso na presença de uma pessoa feita de maneira não consentida, apenas pelo prazer de quem o faz ou de terceiros é considerado crime, através da lei 13.718, de 2018. A importunação sexual pode se dar de diversas maneiras: assédios em coletivos, beijos forçados, toques indesejados. O criminoso pode ser punido com prisão de um até cinco anos.

Da redação com 25º BPM