Homem recebe R$ 30 mil para matar pessoa e atira no 'alvo' errado

Um homem de 29 anos aceitou receber R$ 30 mil para matar uma pessoa em Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. No entanto, acertou o “alvo” errado e acabou sendo preso, nessa terça-feira (13), mesmo após se esconder dos policiais em Patos de Minas.

Mandante do crime ofereceu R$ 30 mil para que irmão fosse executado — Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Polícia Militar (PM) chegou até o suspeito depois de receber uma denúncia anônima informando que ele estaria em uma boca de fumo, no bairro Santa Luzia. Assim que os militares abordaram o homem, ele confessou a tentativa de homicídio na frente do pai.

Segundo relatado, um funcionário da Prefeitura de Carmo do Paranaíba ofereceu a quantia de R$ 30 mil para que ele matasse o irmão do servidor do Executivo municipal. No dia do crime, o suspeito foi até o bairro Santa Cruz e encontrou dois homens que conversavam na calçada.

Após perguntar sobre oportunidades de emprego, ele atirou seis vezes contra um deles - quatro disparos foram nas costas, um no abdômen e outro de raspão na face. A vítima, de 55 anos, foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e estava consciente.

Um homem, que teria dado cobertura na fuga do suspeito em uma moto, não foi localizado até o encerramento da ocorrência. No registro não consta se o mandante do crime foi encontrado pelas autoridades. O caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Patos de Minas.

Com O Tempo