Cozinheira mineira tem falsa proposta de emprego no RJ e acaba em cárcere em prostíbulo

Uma mulher de 39 anos foi ameaçada e ficou em cárcere privado após receber a proposta de um falso emprego como cozinheira no Rio de Janeiro. Ao chegar ao local, ela descobriu que seria obrigada a trabalhar como garota de programa em uma casa se prostituição. A vítima de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, ficou em cárcere privado no Estado carioca e precisou de uma fuga cinematográfica para voltar para casa.

Vítima é natural de Juiz de Fora. — Foto: Rcandre / Commons

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher trabalhava como cozinheira em um hospital de Juiz de Fora. A dona da casa onde ela morava de aluguel a chamou para uma proposta de emprego como cozinheira e arrumadeira na cidade de Miracema, no interior do Rio de Janeiro.

A vítima recusou a proposta, mas a suspeita ficou insistindo e foi até a casa da cozinheira a convencendo de ir ao Rio. A suspeita e o marido foram dirigindo o carro até Miracema com a vítima no banco de trás. Ao chegar na cidade, a cozinheira se surpreendeu ao perceber que estava em uma casa se prostituição do casal. No local, ela descobriu que tinha sido enganada e que foi aliciada para trabalhar como garota de programa e cozinheira da casa de prostituição.

O casal trancou a vítima em um dos quartos da casa e foi para outro local. Uma funcionária que também tinha sido enganada e estava trabalhando como garota de programa contou para a cozinheira que ela teve que pagar R$ 3.000 para ir embora e que deixaria o local naquele momento. Percebendo que a mineira também tinha sido enganada, essa funcionária ajudou a vítima a fugir e disse para ela: “vá embora, some desse lugar, aqui não é lugar para ficar”.

A cozinheira saiu caminhando pela estrada e pediu ajuda a um homem de bicicleta que lhe emprestou o celular para ligar para familiares. Ele ainda deu R$ 100 para ela se alimentar ao ficar com dó da situação que a mulher estava passando.

A vítima ficou na beira da estrada e pediu ajuda em uma casa. Uma mulher a acolheu. Os suspeitos descobriram que a cozinheira estava nessa residência e foram atrás dela com uma faca de açougueiro na cintura. A dona da casa contornou a situação e eles foram embora.

O marido da cozinheira conseguiu levá-la embora. Quando chegou em casa, a mulher descobriu que os suspeitos tinham trocado a fechadura da casa dela, deixando ela e o marido sem residência. Os móveis e pertences pessoais do casal estavam todos dentro da casa. Eles registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil sobre o caso nessa quarta-feira (14 de dezembro). O crime aconteceu no fim de outubro. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno sobre as investigações.

Com O Tempo