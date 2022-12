Mortos no Rolezinho do Grau são sepultados no Cemitério da Paz

Os corpos de João Vitor Martins Montes, de 21 anos, e Evilyn Priscila dos Santos, de 18, foram sepultados no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Eles morreram durante uma perseguição policial a participantes de um rolezinho, conhecido como "Rolezinho do Grau", que ocorreu na madrugada de sábado no Anel Rodoviário, na região do Bairro Jardim Vitória.

A família de um dos falecidos afirma que eles foram atropelados propositalmente por uma viatura da Polícia Militar (PM). No entanto, a PM contesta essa versão e afirma que a morte ocorreu quando João Vitor, que participava do rolezinho, tentou fugir da perseguição e acabou colidindo com uma betoneira. A família diz ter um vídeo que mostra o momento em que a viatura policial atropela e passa por cima do casal.

Em nota oficial divulgada neste domingo, a PM se posicionou sobre o caso e afirmou que está apurando as circunstâncias da ocorrência para esclarecer o que realmente aconteceu.

Abaixo a íntegra do comunicado oficial:

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que, na noite desta sexta-feira (16.12), durante operação no Anel Rodoviário para coibir o chamado ‘Rolezinho do Grau’, após xingarem e provocarem os militares, motociclistas fugiram das guarnições policiais pelas ruas dos bairros, cometendo imprudência e direção perigosa. Posteriormente, a instituição foi acionada para atendimento de acidente de trânsito. Chegando ao local, os militares verificaram tratar-se de motociclista que provavelmente havia fugido da perseguição policial e que veio à óbito no local do acidente. Uma mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital. A corporação esclarece, ainda, que qualquer denúncia sobre atuação policial militar será devidamente apurada”.

