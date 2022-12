Atriz pode ir para a cadeia por dizer que é impossível um homem ser lésbica

A atriz norueguesa Tonje Gjevjon pode enfrentar até três anos de prisão por supostamente fazer um "discurso de ódio" em um post no Facebook em que afirmou que homens não podem ser lésbicas da mesma forma que pessoas do sexo masculino não podem engravidar. O post foi endereçado à ativista trans Christine Jentoft, que se identifica publicamente como uma "mãe lésbica", apesar de não ser uma mulher biológica.

As autoridades norueguesas notificaram Tonje sobre a investigação no final do mês passado e a mulher Christina Ellingsen também recebeu uma notificação por fazer uma declaração semelhante sobre Jentoft. A trans acionou a Justiça e, conforme as leis norueguesas, um "crime" deste tipo pode resultar em até três anos de prisão. Esta não é a primeira vez que Tonje se manifesta sobre questões semelhantes.

Em 2021, ela confrontou Anette Trettebergstuen, ministra da Cultura e Realidade da Noruega, argumentando que a confusão da identidade de gênero e do sexo biológico tem implicações "nocivas" e "discriminatórias" para as mulheres.

“Será que a ministra tomará medidas para garantir que os direitos humanos de uma mulher lésbica sejam salvaguardados, deixando claro que não existem lésbicas com pênis, que homens não podem ser ‘lésbicos’ independentemente de sua identidade de gênero?”, interpelou Tonje.

da redação com Revista Oeste