Idoso esfaqueia homem que se recusou a dançar com sua namorada em Funilândia

Insólito: um idoso de 70 anos foi preso no último sábado após esfaquear um homem de 25 que se negou a dançar com sua namorada no Núcleo João Pinheiro, também conhecido como Sede, em Funilândia.

Foto: Google Maps / ilustrativa

Os homens estavam bebendo em um bar, quando o suspeito fez o pedido para que a vítima dançasse com a sua namorada. Com a recusa, uma duscussão se iniciou e o idoso acabou golpeando no abdômen e no braço direito a vítima. Ele foi levado até o Hospital Municipal, em Sete Lagoas.

O idoso foi detido em casa e levado até à delegacia, também em Sete Lagoas.

Da redação com 25º BPM