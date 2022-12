Dono de mercearia é preso após dar doces para criança e estuprar meninas

Um comerciante de 69 anos foi preso em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeito de estupro de vulnerável contra duas meninas, de 10 e 11 anos. O homem é dono de uma mercearia, teria dado doces para uma das crianças e logo depois abusado dela. Ele foi detido na última quinta-feira (15), e o caso foi divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Civil (19).

Uma das crianças afirmou que o homem “faz coisa errada com as meninas” — Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA - Elza Fiúza / Agência Brasil

De acordo com informações da corporação, umas das meninas contou que estava indo para a escola e resolveu passar na mercearia. Lá, ela ficou olhando um biscoito e um doce, mas não comprou nada, por não ter dinheiro. O comerciante, então, se aproximou da criança e deu para ela vários itens, como balas, bolachas e doces.

Após dar os produtos para a menina, o suspeito teria acariciado o corpo da criança e colocado as mãos dela em seus órgãos genitais por cima da calça. O homem ainda teria pedido para que ela mantivesse segredo.

Durante as investigações, uma segunda vítima, de 11 anos, foi identificada pelos policiais. A criança afirmou que o homem “faz coisa errada com as meninas” e já teria, inclusive, chamado a garota para os fundos do estabelecimento. Porém, desconfiada, ela não quis ir. Ela ainda relatou que, em outro momento, o homem levantou a blusa dela e passou as mãos em seu abdômen.

Com O Tempo