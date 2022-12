Mãe abandona recém-nascido em pátio de hotel

A mãe que abandonou um recém-nascido em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, disse em depoimento à polícia nesta quarta-feira (21) que teve medo que seu companheiro pensasse que a criança fosse fruto de algum relacionamento extraconjugal. Luana Borges, de 37 anos, disse ainda que está arrependida e quer o bebê de volta.

Mulher que deixou recém-nascido na frente de hotel na Barra da Tijuca é localizada - Foto: reprodução TV Globo

O caso aconteceu no dia 13 deste mês e é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

Luana foi identificada na noite desta terça-feira (20) e localizada nesta manhã. Imagens de câmeras de segurança da região ajudaram os policiais a refazer o percurso dela após o abandono no estacionamento do hotel.

Ela é casada, tem dois filhos, um de 17 anos e outro de 3 anos, e trabalha como chefe de limpeza do Shopping Novo Leblon.

“É um caso realmente sensível. Desde que a gente recebeu a comunicação desse fato, terça-feira passada, a gente se empenhou de forma integral para solucionar esse caso, porque é o abandono de um bebê que acabara de nascer, nasceu prematuro, com 7 meses. A gente começou captando as imagens e foi seguindo o caminho dela”, afirmou o delegado ngelo Lages, responsável pelo caso.

Nas imagens, Luana aparece com uma criança no colo e, logo em seguida, caminhando por ruas da região. A criança foi encontrada 14 minutos após o abandono por funcionários do hotel. Segundo os médicos, a criança tem sete meses e, por se tratar de um bebê prematuro, correria risco de vida se ficasse mais 10 minutos sem atendimento.

“A gente percebeu que ela saiu desse hotel, caminhou pela Avenida das Américas, virou à direita, entrou no shopping, foi passando por dentro do shopping, por dentro do estacionamento do shopping até voltar ao local de trabalho dela”, explicou o delegado.

O recém-nascido foi resgatado por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado para a Maternidade Leila Diniz, também na Barra. O destino do bebê será decidido pela Justiça.

Luana vai responder em liberdade pelo crime de abandono de incapaz, cuja pena é de 6 meses a 3 anos de reclusão.

Com g1