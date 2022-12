Mulher leva marmita de salsicha com maconha para amiga na delegacia e acaba presa

Uma mulher foi presa nessa segunda-feira (19) na delegacia de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após entrar na unidade com uma marmita de salsicha com invólucros de maconha dentro. Ela iria entregar o material para uma amiga, que estava detida no local.

Mulher leva marmita de salsicha com maconha para delegacia — Foto: Reprodução

Os militares identificaram o entorpecente, escondido em um pote, durante a revista. Eram oito porções da droga. Em seguida, as duas foram levadas para o presídio de Presidente Olegário, na cidade de mesmo nome.

A mulher que receberia a droga foi presa durante a operação "Covardes", que cumpriu 16 mandados de prisão na segunda. Seis dos alvos eram pessoas que já estavam presas. Além disso, seis indivíduos não foram localizados e estão foragidos.

A operação trata-se de um desdobramento da investigação que apura crimes de tortura e homicídios cometidos em Patos de Minas. O grupo também teria ligação com o tráfico de drogas.

Com O Tempo