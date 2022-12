Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto pela namorada na noite dessa terça-feira (20) no Bairro Serrano, região da Pampulha em Belo Horizonte. O jovem tinha marcado um encontro com a namorada às 22h em um lote com matagal e casa abandonada. Quando a jovem, de 15 anos, chegou ao local, se deparou com o parceiro já sem vida, com sangue na região da cabeça.

Adolescente vai para encontro em lote e se depara com namorado morto na Pampulha — Foto: Google Street View/Reprodução

O casal havia se encontrado três horas antes, às 19h, segundo a adolescente relatou para a Polícia Militar. Eles estavam juntos há seis meses e o jovem teria comentado com a namorada que estava jurado de morte.

A perícia identificou cinco perfurações no corpo do menino e concluiu que vinham de um revólver calibre 38. De acordo com a investigação da PM, o suspeito do crime foi identificado por testemunhas rondando a região.

O suspeito é conhecido pela polícia por aliciar menores para atuação no tráfico no bairro Santa Terezinha, também na região da Pampulha. De acordo com a PM, testemunha contou que o adolescente estava em dívida com o suspeito.

A investigação do caso segue com a Polícia Militar.

Com O Tempo