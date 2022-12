Casal é preso vendendo crack no Orozimbo Macedo: PM apreendeu 220 pedras da droga

Um jovem casal, de 18 e 19 anos, foi preso nessa quarta-feira (21) no bairro Orozimbo Macedo acusados de tráfico de drogas em um imóvel inacabado. A ação policial foi registrada por câmera operacional da Polícia Militar.

A guarnição recebeu denúncia do intenso comércio de entorpecentes no local, que não tinha portas e janelas. O casal estava preparando as drogas para a venda: 220 pedras de crack para venda, uma pedra bruta do entorpecente, celular e R$ 775 em dinheiro.

O casal foi encaminhado para a delegacia.

