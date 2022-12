Briga entre vizinhas por falta d'água acaba em socos e polícia

Uma discussão por causa de falta d'água, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, virou caso de polícia. Desconfiada que Gabrielle Rodrigues Gomes estava desviando água da vila com o uso de uma bomba hidráulica, Mycaella Cristina Melo dos Santos foi tirar satisfações.

Mulher agride vizinha por causa da falta d’água em rua de Anchieta - Foto: Reprodução TV Globo

A irmã de Gabrielle, Ana Greice, que estava com a filha de 1 ano no colo, interveio na discussão e acabou levando um soco, que, segundo a mãe, também atingiu a criança.

O caso ocorreu no sábado (17), e foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Alburquerque), como lesão corporal. A vítima Ana Greice passou por exame de corpo de delito. Ela contou que a menina ficou com um hematoma na testa e teve sangramento no nariz.

Segundo Ana Greice, há meses os moradores da região do Planalto, em Anchieta, sofrem com a falta d'água. Mas Mycaella soube por vizinhos que outras casas da Rua Deocleciano Ramos tinham recebido água no fim de semana. Desconfiada, a irmã de criação - o pai de Gabrielle foi casado com a mãe de Mycaella - queria entrar à força na casa de Gabrielle para ver se a caixa d'água estava cheia.

"Ela não acreditava que minha irmã também estava sem água. Mycaella queria invadir a casa da Gabrielle, dizendo que ela tinha uma bomba que desviava a água da vila. Mas isso não é verdade. Como minha irmã também tem uma criança pequena em casa, ficou com medo e me ligou. E aí, fui correndo para ajudar a Gabrielle", contou Ana Greice.

A vila tem três casas que foram construídas pelo pai de Ana e Gabrielle. Segundo Ana Greice, os imóveis estão envolvidos no processo de divórcio dos pais. E Mycaella passou a morar num deles depois de ter problemas onde morava, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Ana contou que também tem uma casa na vila. Mas como o imóvel está em obras, ela está temporariamente morando com a mãe em Deodoro.

"Fui apoiar minha irmã, que estava sendo ameaçada. Mal cheguei na vila e Mycaella começou a discutir por causa da água. Mas depois começou a me intimidar, dizendo que tinha direito aos imóveis da vila. Quando falei que ela não tinha direito a nada porque não ela não é filha do meu pai, ela me deu um soco, que também atingiu a minha filha que estava no meu colo", contou Ana Greice.

Gabrielle, que já tinha tido outras desavenças com Mycaella, decidiu filmar a discussão para provar o destempero da irmã de criação.

"Agora, a gente tem como provar que ela é uma pessoa que vive nos ameaçando", disse Ana Greice.

O g1 tentou contato com Mycaella, mas ela não foi encontrada para dar sua versão sobre as imagens. O caso está sendo investigado pela 31ª DP.

Com g1