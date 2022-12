Ladrão pula muro de depósito para roubar cerveja no centro de Sete Lagoas

Câmeras do sistema Olho Vivo flagraram um homem de 30 anos furtando cervejas de um estoque de uma lanchonete no centro de Sete Lagoas na última quarta-feira (21). O suspeito foi detido.

Foto: AmBev / Divulgação / Ilustrativo

O criminoso pulou o muro do depósito da lanchonete, na Rua Téofilo Otoni, e de lá saiu carregando uma sacola com dez cervejas. A Polícia então abordou o suspeito, flagrando o crime - os funcionários do local reconheceram as cervejas furtadas do depósito.

O ladrão foi levado até à delegacia.

Da redação com 25º BPM