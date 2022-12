Corpo de idoso é encontrado enterrado no próprio quintal de sítio

O corpo de um idoso de 63 anos, que estava desaparecido desde o começo do mês, foi encontrado enterrado no quintal da casa dele na zona rural de Machado, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (22). Filhos da vítima fizeram o reconhecimento do familiar. A motivação e autoria do crime segue sendo um mistério.

Ocorrência mobilizou as autoridades policiais — Foto: Reprodução / Pixabay

Os policiais foram até a casa do idoso com o objetivo de dar sequência à investigação do desaparecimento. Assim que chegaram no sítio onde a vítima morava, os investigadores encontraram a porteira sem o cadeado. Dentro do imóvel foi verificado que os objetos haviam sido mexidos, no entanto, sem sinal de violência.

No quintal do sítio os agentes perceberam um rato em terra fofa. Madeiras e telhas cobriam o local, o que despertou a curiosidade. Os policiais usaram uma pá para retirar um pouco de terra e perceberam um osso aparentemente humano.

A perícia da Polícia Civil foi solicitada e o corpo localizado. Uma funerária da cidade auxiliou na retirada do corpo. Os filhos da vítima estavam no sítio e reconheceram o corpo como sendo o do pai deles.

Mistério

Os trabalhos investigativos vão prosseguir, já que não se sabe quem cometeu o crime e nem mesmo qual seria a motivação. A vítima possuía diversos inimigos pois era conhecido por ser uma pessoa impaciente. A polícia também sabe que o idoso realizava empréstimos de altos valores para terceiros. Diante disso, não é descartada a possibilidade de latrocínio.

