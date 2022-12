Homem bate carro, arremessa moto em cima de crianças e é espancado

Um acidente de trânsito causou tumulto na noite dessa quinta-feira (22) no bairro Alto Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte, e terminou com duas crianças feridas e um homem espancado. A situação começou quando um motorista, de 42 anos, com sinais de embriaguez, perdeu o controle do seu veículo e bateu em uma motocicleta, arremessando-a na direção de duas crianças, de 10 e 13 anos, que caminhavam com a avó.

Acidente ocorreu no Bairro Alto Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte — Foto: Google Street View

O acidente causou indignação nas pessoas que estavam ao redor e, de acordo com relato do condutor à Polícia Militar, ele foi retirado do carro por um grupo de homens que o agrediram e atiraram uma pedra em sua perna, causando lesão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo Crossfox não admitiu ter ingerido bebida alcoólica e alegou ter precisado fazer uma manobra brusca durante curva para não bater em outro carro que estava estacionado, mas perdeu o controle da direção, causando o acidente.

O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro. Por isso, sua carteira de habilitação foi recolhida e foi emitido o auto de infração de trânsito (AIT).

As crianças, feridas por raspões nas pernas, e o motorista, lesionado pela agressão, foram socorridos pelo SAMU e levados ao Hospital João XXIII.

Com O Tempo