Em quatro minutos, ladrão entra em joalheria e leva 232 peças em shopping

Pelo menos 232 joias, entre anéis de prata e ouro, foram furtadas na noite desta quinta-feira (22) em uma joalheria do Boulevard Shopping, na região Leste de BH.

Polícia Militar esteve no local pela manhã de sexta (23) — Foto: Mara Pinheiro/TV Globo

Prejuízo foi de R$ 48,7 mil, segundo informações da Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta das 23h04, quando o centro comercial foi fechado.

Funcionários da loja Neo Joalheiros chegaram para trabalhar na manhã desta sexta-feira (23) e viram que móveis do interior da loja estavam fora do lugar.

Segundo a Polícia Militar, uma das vendedoras relatou que viu as gavetas no chão e armários abertos.

De acordo com a administração do shopping, o suspeito clonou o controle remoto da porta (veja nota completa abaixo).

A funcionária olhou o circuito interno da loja e viu que o suspeito do furto usava blusa branca e uma mochila nas costas. Ele também teria entrado com facilidade pela porta da frente do estabelecimento.

Só quatro minutos

Ainda segundo a vendedora, o homem falava com alguém no telefone celular.

O alarme da loja chegou a ser acionado durante a ação do criminoso, mas o suspeito gastou apenas quatro minutos para furtar todo o material.

A perícia foi acionada para avaliar a dinâmica do crime.

Por nota, a Polícia Civil informou que a autoria e as circunstâncias do furto seguem em apuração.

Nota do Boulevard Shopping na íntegra:

Na noite de 22 de dezembro, as 23:04min, logo após o fechamento das lojas um suspeito clonou o controle remoto da porta de uma loja de semi joias e furtou poucas peças de prata. Não houve confronto e a administração está colaborando com as autoridades.

Com O Tempo