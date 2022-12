Tite é assaltado no Rio e ladrão reclama de resultado na Copa

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi assaltado no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (24). O caso aconteceu na Barra da Tijuca, zona Sul da capital fluminense, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, de O Globo.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite caminhava tranquilamente pelo bairro quando o ladrão roubou sua correntinha de ouro e ainda reclamou do desempenho do Brasil na Copa do Mundo do Catar, quando caiu nas quartas de final. A seleção perdeu para a Croácia, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na prorrogação e deu adeus ao sonho do hexa mais uma vez.

A 'Era Tite' teve seu fim após pouco mais de seis anos de duração. Com o técnico, o Brasil disputou 81 partidas, com 60 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. O ataque nesse período marcou 174 gols foi vazada apenas 30 vezes.

Apesar do bom aproveitamento no comando da Seleção (mais de 80%), Tite não é unanimidade entre os torcedores muito em função de duas eliminações seguidas nas quartas de final. Em 2018, na Rússia, o Brasil perdeu para a Bélgica. Em 2022, não superou a Croácia, outra seleção europeia.

Da Redação com Itatiaia e O Globo.