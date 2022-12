Homem é morto a facadas após assediar mulher no bairro JK

Um homem identificado como G.M.S.D., 22 anos, foi morto a facadas na noite dessa sexta-feira (23) no bairro JK em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

Segundo testemunhas, a vítima teria ido a um bar na quinta-feira (22), e teria assediado a proprietária do estabelecimento, sendo que a pessoa negou a “proposta”.

Já na dessa sexta-feira (23), a vítima teria voltado ao bar e, de acordo com relatos de testemunhas, além de assediar novamente a proprietária do bar, ele teria investido contra duas parentes da mulher que estavam no estabelecimento.

Neste momento, o suspeito, um adolescente de 17 anos, entrou em luta corporal com a vítima e o acertou com golpes de facas.

De acordo com informações da Polícia Militar a vítima foi encontrada caída em via pública sem sinais vitais de vida. O homem foi morto com pelo menos três golpes de faca, dois deles no peito.

A PM já tem o nome do suspeito.

A perícia foi chamada e após os trabalhos técnicos liberou o corpo para o IML.

Até o momento ninguém foi preso.

Da Redação com Ascom PMMG