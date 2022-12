Novos explosivos são encontrados pela Polícia em Brasília

Policiais militares encontraram e desarmaram mais explosivos no Distrito Federal, na noite deste domingo (25). Cerca de 40kg de artefatos estavam em uma área de mata do Gama, uma das regiões administrativas mais populosas da capital.

Foto: PMDF / Divulgação

O material foi localizado no encontro da estrada vicinal 383 com a DF-290, uma rodovia distrital, onde, segundo a PM, os agentes chegaram após receberem uma denúncia. Acionado, o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM confirmou que o material era explosivo. Por volta das 22h30, o esquadrão de bombas conseguiu neutralizar os explosivos e fez uma detonação controlada.

Além dos artefatos, os policiais encontraram 13 coletes à prova de balas e cinco capas de coletes. Tudo foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, para ser periciado. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

No sábado (24), o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM desmontou um artefato explosivo em um caminhão de combustível, perto do Aeroporto de Brasília. Logo em seguida, a Polícia Civil prendeu um empresário de 54 anos, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que confessou o ato e um plano de atentado durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro. No apartamento onde estava hospedado, havia um arsenal de armas de fogo e mais bombas para serem detonadas.

Da Redação com O Tempo.