Uma mulher de 38 anos morreu depois de levar várias facadas no pescoço, na tarde deste domingo (25), em um bar no bairro São Geraldo, em Lagoa Santa, na Grande BH. A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa da cidade, mas morreu no hospital.

Crime foi no "Bar dos Amigos" em Lagoa Santa — Foto: Reprodução/Google Street View

Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita do crime, uma jovem de 25 anos, teria ficado irritada e com ciúmes da vítima, que havia sentado na mesma mesa em que ela estava com o namorado.

Ainda de acordo com a polícia, a autora chegou a pedir a uma garçonete para retirar a mulher do local. No entanto, ao se encontrarem no banheiro, a jovem buscou uma faca de pão e atingiu a vítima com vários golpes no pescoço.

A suspeita foi localizada em uma rua próxima ao bar e foi presa. Aos militares, o namorado confirmou a história e disse "não conhecer esse lado da companheira".

A autora foi levada para a Delegacia de Plantão de Vespasiano, onde será ouvida e depois encaminhada ao sistema penitenciário.

