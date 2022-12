Mulher flagra marido abusar de filho em banho e suspeita de envenenamento

Uma mulher de 40 anos procurou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (26) após flagrar o marido abusar do filho durante o banho e suspeitar de um envenenamento por parte do homem horas depois. Ela, o filho adolescente de 13 anos e a filha de 3 anos foram encaminhados para a UPA Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher e os filhos aguardavam a polícia sentados à beira da avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Ela informou que todos estavam passando mal, com dores de cabeça e dores abdominais e que suspeitava de um envenenamento por parte do marido.

Ela relatou que nesse domingo de Natal (25) o filho foi tomar banho e viu que o marido foi atrás. Como ela já suspeita que o homem molestava o menor, foi até o banheiro e viu ambos nus e o homem com a mão no órgão genital do adolescente. Após o flagra, eles discutiram e o homem saiu de casa.

Pouco tempo depois, a mulher e os filhos tomaram suco, comeram bolo e tomaram um sorvete, mas passaram mal depois, com dores de cabeça e as dores abdominais. A mulher afirmou aos policiais que suspeita que o marido possa ter envenenado os alimentos que ela e os filhos comeram. Por isso, ela levou aos militares e também ao hospital amostras dos alimentos para que uma perícia fosse feita.

Enquanto era atendida na UPA Oeste, a menina de 3 anos colocou o rosto de uma boneca e também a mão da mãe nas suas partes íntimas. Assustados, policiais e a mãe perguntaram o motivo da criança fazer aquilo, mas ela disse apenas que 'estava brincando". Ela precisou ficar em observação no local, enquanto o irmão mais velho e a mãe foram liberados. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher na capital. Os militares realizam as buscas pelo suspeito.

Com O Tempo