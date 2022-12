Jovem é baleado após dar 'grau' em moto e incomodar vizinhos

Um jovem de 22 anos, que fazia manobras de motocicleta em via pública, do tipo "grau", foi baleado na cabeça na Vila Maria, no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, no fim da noite desse sábado (24). O tiro acertou a vítima de raspão. O suspeito do crime não foi identificado.

Área aproximada do local de conflito — Foto: Reprodução/ Google Maps

De acordo com a Polícia Militar, o homem acelerava e erguia o veículo na rua Júlio César de Oliveira, por volta das 23 horas, o que causava a emissão de ruídos altos de motor e estampidos do escapamento. O ato teria incomodado vizinhos da região, que teriam pedido ao jovem que cessasse a prática, mas ele ignorou a solicitação.

Em determinado momento, um outro indivíduo se aproximou à pé do motorista e atirou em direção à cabeça dele. O jovem caiu no chão e ficou deitado por alguns instantes. Em seguida, ainda de acordo com a corporação, levantou-se e foi para casa.

A PM foi acionada e compareceu à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Nordeste. No local, os militares conversaram com a vítima, que relatou ter ido para a residência dele após o incidente. Ele também contou que a irmã dele o socorreu, e o levou até a unidade médica.

O caso foi registrado e encaminhado para a 4ª Delegacia de Plantão de Homicídios Leste. O suspeito do crime não foi localizado.

Grau

Belo Horizonte foi declarada capital nacional do "grau", também chamado de wheeling. A lei que oficializou o "título" foi publicada em 19 de agosto deste ano, no Diário Oficial do Município (DOM).

A prática de realizar manobras sobre roda ou rodas em via pública é tipificada como infração de trânsito gravíssima. Apesar disso, enquanto modalidade esportiva, o ato é permitido em espaço fechado.

Por isso, uma área de quase 58 mil metros quadrados foi disponibilizada pela prefeitura para a realização do "grau" na cidade. O ponto fica na avenida Clóvis Salgado, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha.

Com O Tempo