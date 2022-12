Sete Lagoas: homem tenta separar briga e leva facada no peito em plena noite de Natal

Um homem foi ferido com uma facada no peito na madrugada do domingo de Natal no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas. A vítima tentava apartar uma briga.

Foto: Polícia Militar / Reprodução / Ilustrativa

O indivíduo esperava um carro chamado por aplicativo de viagem na Avenida José Sérvulo Soalheiro, quando uma briga aconteceu perto dele - tentando separar a desavença, um dos autores desferiu o golpe, que teve um corte superficial no peito.

A vítima foi atendida no PA do Belo Vale, recusando encaminhamento para o Hospital Municipal. O responsável pela facada não foi encontrado.

Da redação com 25º BPM