Homem tentar furtar bebida de supermercado em Sete Lagoas mas se dá mal

Um homem de 53 anos tentou furtar de um supermercado no centro de Sete Lagoas uma garrafa de amarula. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (26).

Foto: Renata Passos/Google Plus/Reprodução

A ação do suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O autor chega às 19h e vai até o setor de bebidas. Ele pega a garrafa, coloca dentro da calça e vai até a saída do supermercado sem passar nos caixas do estabelecimento.

Percebida a movimentação suspeita pelo videomonitoramento, o homem é alcançado pelos funcionários do local já na porta de saída. A Polícia Militar é chamada e detém o homem - ele é levado até a delegacia.

Da redação com 25º BPM