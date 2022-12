Durante assalto, ladrão agride vítimas em churrascaria de Sete Lagoas

Um ladrão assaltou dois clientes de uma churrascaria na noite de quarta-feira (28), no bairro Esmeraldas em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com as vítimas, o criminoso estava completamente agitado e agrediu seus alvos com uma réplica de pistola. Ele levou uma bolsa com documentos pessoais e um telefone celular.

Após a ação, o ladrão fugiu sentido Itapuã e deixou a réplica de arma no local. Até o momento, o suspeito (que tem passagens por roubo) foi encontrado.

Da redação com 25º BPM