Idosa de 83 anos é presa após morte de adolescente que ameaçava sua neta

Um adolescente de 17 anos morreu, na noite da última terça-feira (27), após supostamente ameaçar a ex-namorada, uma jovem de 18 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Apesar da família da jovem ter alegado que o rapaz caiu e morreu sozinho, uma vizinha contou uma versão diferente e a avó da mulher, de 83 anos, e o cunhado dela, de 22, acabaram presos pela Polícia Militar (PM).

Crime aconteceu em frente à casa da ex-namorada do adolescente, na rua João Manata, no bairro Dom Bosco — Foto: REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

A corporação foi acionada na rua João Manata, no bairro Dom Bosco, pouco depois das 19h. Inicialmente, a chamada falava que a ex-namorada do rapaz morto estaria sendo ameaçada por ele. Porém, ao chegar no imóvel, os policiais encontraram uma ambulância já tentando ressuscitar o adolescente.

Ainda conforme a PM, a jovem contou que conheceu o menor 2 meses antes e que estariam morando juntos. Porém, no dia anterior, ele, que seria usuário de drogas, teria a ameaçado, fazendo com que ela saísse de casa e registrasse uma ocorrência contra ele.

Já na terça, o adolescente teria aparecido em sua casa bastante agitado, fazendo uso de "loló", e gritando para que ela devolvesse seus pertences. Com medo, a família teria pedido então para o cunhado dela, companheiro de sua irmã, fosse até o portão para levar os objetos.

Foi então que, na versão da família aos policiais, o menor teria sacado uma faca e o atacou. Para se defender, ele então teria tentado pegar a faca, sofrendo um corte em um dos dedos, e agarrou o adolescente. Foi então que os dois teriam caído no chão e o adolescente não mais levantou.

Vizinha desmentiu versão da família

Quando a viatura da PM se preparava para deixar o local, após a remoção do corpo, uma vizinha do imóvel onde o crime ocorreu se aproximou e apresentou aos policiais uma versão diferente da contada pelo cunhado e confirmada por toda a família da ex-namorada do menor morto.

Ela contou que estava sentada na calçada e viu quando o adolescente chegou ao local, calmo, e chamando pela ex-namorada. A jovem teria descido e ele pediu alguns pertences que estariam com a mulher, além de pedir que ela chamasse um carro de aplicativo para ele ir embora.

Foi então que, de repente, a idosa, avó da jovem, teria chegado com um pedaço de cano que aparentava ser de ferro e passou a agredir o garoto, que teria apenas tentado ou se defender. Em seguida, o cunhado da ex dele teria chegado e partido para cima do adolescente. Após uma "troca de socos" entre eles, o menino caiu e não levantou mais.

A vizinha disse ainda não ter visto a faca, que foi achada pela PM e apreendida, na posse da vítima durante a confusão. Todo o depoimento da testemunha, bem como o dos familiares envolvidos, foram gravados pela câmera do uniforme dos militares.

Como o adolescente acabou morrendo dentro da ambulância, o corpo foi removido ao IML. Segundo os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), eles encontraram a vítima com uma parada cardíaca, porém, não era possível afirmar o que teria causado a morte.

Com O Tempo