Amigas de infância são encontradas mortas a facadas

Duas mulheres foram encontradas mortas na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (29). Os corpos estavam em uma casa entre as localidades conhecidas como Raiz e Roupa Suja. Segundo os policiais, as duas jovens tiveram uma discussão e uma teria assassinado a outra e depois se matado. Familiares contestam a versão.

Stephany e Francisca Analice — Foto: Reprodução

As vítimas são Stephany Paiva, de 19 anos, e Francisca Analice Mendes, de 20 anos. Um corpo foi encontrado na cama e outro no banheiro do imóvel. Ambos tinham marcas de facadas.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Amigas de infância

As duas jovens eram amigas de infância. De acordo com a família, Analice era casada e morava na Rocinha há um ano. Ela nasceu no Ceará e trabalhava em uma cafeteria em um shopping na Zona Sul do Rio.

Stephany chegou ao Rio de Janeiro há duas semanas para morar na comunidade com uma tia. Os corpos foram encontrados na casa onde ela estava morando.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h, mas só conseguiu chegar ao local por volta das 8h, porque a área onde os corpos das jovens foram encontrados há grande circulação de criminosos.

Com g1