Com ciúmes da esposa, homem vai tirar satisfação com síndico e acaba morto

A Polícia Militar (PM) prendeu o síndico de um prédio, no bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte, suspeito de matar o vizinho, na noite desta quinta-feira (29).

Duas armas do síndico, ambas com registro, foram apreendidas pela PM — Foto: PMMG/DIVULGAÇÃO

Segundo o homem preso, ele estava sendo ameaçado pela vítima, que foi tirar satisfação alegando que a mulher dele era assediada pelo síndico. Houve discussão entre os dois, de acordo com o boletim de ocorrência.

O síndico também disse que estava sendo ameaçado, inclusive com uma arma. Ele então pegou um revólver no apartamento onde mora, foi atrás do vizinho, e mais uma vez, houve outra briga na garagem do prédio. O síndico atirou seis vezes no morador, que morreu na hora.

A vítima é Lucas de Assis de Souza Pereira, tinha 30 anos, e também passagens por roubo e tráfico de drogas. No momento em que ele foi baleado, não estava armado.

Na casa do síndico Juvenal César de Souza, de 37 anos, foram encontrados um revólver calibre 357, que foi usado no crime, uma pistola 9 milímetros, além de munição. Segundo ele, todas as armas estão registradas e legalizadas.

O suspeito, que é programador de sistemas e não tem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e alegou que agiu em legítima defesa.

Com g1